Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 18:15 Uhr

Rheinland-Pfalz

Erstmals keine Kämpfe unterhalb der Bundesliga

Eigentlich sollte am 3. Oktober die Rheinland-Pfalz-Liga im Ringen in die neue Saison starten. Eigentlich. Die Verantwortlichen der Arbeitsgemeinschaft Ringen in Rheinland-Pfalz haben sich nun schweren Herzens dazu entschieden, die Verbandsrunde abzusagen.