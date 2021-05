Erstes Kräftemessen mit Olympia-Gegnern

Am heutigen Donnerstag wird es ernst: Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach steigt bei den Kanuslalom-Europameisterschaften im italienischen Ivrea ins Geschehen ein, bestreitet die Qualifikation im Kajak-Einer der Frauen. Die kontinentalen Titelkämpfe fühlen sich dabei für sie wie eine Wundertüte an: „Wir hatten seit 2019 keinen internationalen Wettkampf mehr. Das ist sehr lange her. Wir werden sehen, was passiert.“ Ihre Zielsetzung für die EM formuliert die 29-Jährige so: „Ich möchte mit meiner eigenen Leistung zufrieden sein.“