Ricarda Funk hat bei den Kanuslalom-Europameisterschaften im italienischen Ivrea einen starken Einstand gefeiert. In der Qualifikation im Kajak-Einer der Frauen legte die Bad Breisigerin am Donnerstag einen fehlerfreien Lauf hin und löste als Zweitplatzierte unter 45 Starterinnen gleich das Ticket fürs Halbfinale am Samstag. In 87,96 Sekunden ließ sie die gesamte internationale Konkurrenz hinter sich und musste sich nur ihrer deutschen Landsfrau Cindy Pöschel um 1, 37 Sekunden geschlagen geben.