Er konnte sogar dem Albatros davonfliegen: Ein Interview mit Kersten Petry, dem besten Schwimmer, den es je im Kreis Birkenfeld gegeben hat

Plus

Mit absolutem Spitzenschwimmsport wird Idar-Oberstein heutzutage kaum noch in Verbindung gebracht. Vor 40 Jahren war das anders. Damals, unter dem legendären Trainer Erhard Wäldchen, der heute in Bad Kreuznach lebt, gehörte die SG Idar-Oberstein zu den rheinland-pfälzischen Aushängeschildern. Der Beste der vielen herausragenden Idar-Obersteiner Schwimmer war Kersten Petry. Gleich mehrmals wurde er Deutscher Meister, schwamm mit der SGIO in der 2. Bundesliga und für DSW Darmstadt in der Bundesliga und stellte mehrere Deutsche Rekorde auf. Heute, mit 59 Jahren, betreibt Petry in Idar-Oberstein ein Ingenieurbüro und betritt nur noch eher widerwillig ein Schwimmbecken, doch in seiner Glanzzeit flog er mit dem „Albatros“ um die Wette. Beim Schmetterling- und Kraulschwimmen begegnete Petry Michael Groß nahezu auf Augenhöhe und schaffte es mitunter sogar, die deutsche Schwimmlegende zu besiegen. Im Interview mit der Nahe-Zeitung erzählt Kersten Petry von seiner großartigen Karriere und dem Tag, als sie auf der Kippe stand. Aber auch von seinem Trainer Erhard Wäldchen oder von einem Treffen mit DDR-Schwimmern in China.