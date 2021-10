Endspiel für Tigers: Es geht um alles am Sonntag in Leienkaul

Letzter Spieltag in der Hauptrunde der Landesliga Mitte Staffel Rheinland-Pfalz/Saar – und in Leienkaul steigt am Sonntag (15 Uhr) das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten Mosel Valley Tigers (8:2 Punkte) und dem Ersten Black Goats Mannebach (10:0 Zähler). In Hadamar gewannen die Black Goats das Hinspiel 31:13. Um Erster zu werden, müssen die Tigers mit mehr als 18 Punkten Unterschied gewinnen.