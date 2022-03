Zwei Jahre sind wegen der Corona-Pandemie vergangen, seit die Rope-Skipping-Cracks aus dem Kreis Birkenfeld zum letzten Mal in einem Präsenzwettbewerb am Start waren. Am Sonntag hat das Warten ein Ende. Der TuS Mackenrodt richtet ab 10.30 Uhr in Niederwörresbach die Verbandsmeisterschaften im Einzel aus.