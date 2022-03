Zum Abschluss ging es für den Tross des MTV Bad Kreuznach per Schiff über die Grachten von Amsterdam. Der Ausflug in die Niederlande war aber nicht nur touristisch ein Leckerbissen, auch sportlich sprangen bemerkenswerte Erfolge bei den Dutch Open in Alkmaar heraus. Drei Siege und mehrere erfüllte Qualifikationskriterien für die Europameisterschaften im italienischen Rimini erfreuten die Delegationsleiter Ingrid und Steffen Eislöffel.