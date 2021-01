EM-Medaille knapp verpasst: Skeleton-Pilotin Lölling hadert vor allem mit ihren Startzeiten

Winterberg

Der Skeleton-Bundestrainer hatte sich vorab sehr zuversichtlich gezeigt. Bei „Top-Verhältnissen“ mit „gutem Eis“ bei kalten Temperaturen hätten seine Schützlinge in den Tagen vor dem Weltcup in Winterberg, der zugleich als Europameisterschaft ausgefahren wurde, „sehr gut“ trainiert. Demnach sah Christian Baude auch die drei Pilotinnen „bereit, in der zweiten Saisonhälfte wieder voll anzugreifen.“ Was die fahrerische Klasse angeht, mag das stimmen. Doch die Ergebnisse hängen eben auch zu großen Teilen von den Zeiten am Start ab. Und die stimmen nach dreiwöchiger Wettkampfpause weder bei Weltmeisterin Tina Hermann, noch bei Newcomerin Hannah Neise – und auch nicht bei der amtierenden Weltcup-Gesamtsiegerin Jacqueline Lölling.