Hamm/Westfalen

Mit einer enormen Willensleistung haben sich die Rockets ins Finale um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga West gespielt. Im packenden vierten Halbfinale bei den Hammer Eisbären wechselte gleich mehrfach die Führung. Die EG Diez-Limburg setzte sich erst mit zwei Toren in den finalen 39 Sekunden der Partie mit 7:5 (2:1, 1:1, 2:5) durch. Damit trifft die EGDL im rheinland-pfälzischen Traumfinale ab kommenden Freitag auf die Neuwieder Bären. Das erste von fünf möglichen Finalspielen steigt am Freitag am Diezer Heckenweg (20.30 Uhr).