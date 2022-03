Eishockey-Oberliga: Wird bei den Rockets eine Rückkehr von Andrej Teljukin ein Thema?

Es stünden dieser Tage noch intensive Gespräche aus, erklärte Willi Lotz dieser Tage auf Anfrage gegenüber unserer Zeitung. Mit dem amtierenden Trainer Jan Pantkowski wurde noch nicht verlängert, der Sportliche Leiter Arno Lörsch kann sich bei den vielfältigen Aufgaben rund um den Verein eine andere Funktion vorstellen. Nach RLZ-Informationen könnte unter diesen Umständen am Heckenweg die Rückkehr des früheren Publikumslieblings Andrej Teljukin ein heißes Thema werden.

Der gut vernetzte 45-jährige Deutsch-Russe arbeitet seit 2019 als Betreuer bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven und ist inzwischen gelegentlich als Verteidiger des Regionalligisten ECW Sande auf das Eis zurückgekehrt. Käme Teljukin an die Lahn zurück, könnte es aufgrund dessen Kontakte zu einer veränderten Ausrichtung in Sachen Importspieler kommen. Dann dürften beim Scouting die Blicke eher Richtung Osten gehen... stn