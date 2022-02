Eishockey-Oberliga: Rockets bieten Tilburg Trappers sehr lange Paroli – Diez-Limburg muss sich in den Niederlanden mit 2:5 geschlagen geben

Reichlich Lob gab's für die kampfstarke EG Diez-Limburg beim Vergleich mit internationalem Flair am späten Dienstagabend im rund 300 Kilometer entfernten Tilburg. Der Eishockey-Oberligist vom Heckenweg musste sich in der niederländischen Provinz Noord-Brabant beim nationalen Aushängeschild, den dortigen Trappers, am Ende zwar mit 2:5 (1:1; 0:1; 1:3) geschlagen geben, bot dem 15-maligen Landesmeister aber vor der stimmungsvollen vierstelligen Kulisse im Ijssportcentrum über weite Strecken im Rahmen seiner eher bescheidenen Möglichkeiten gut Paroli.