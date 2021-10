Eishockey-Oberliga Nord: Zu viele Plätze am Heckenweg bleiben bei ersten Spielen leer – EG Diez-Limburg hofft im Spätherbst auf wesentlich bessere Resonanz

Eine erste kleine sportliche Zwischenbilanz der EG Diez-Limburg in der Nord-Staffel der Eishockey-Oberliga fällt mit zwei Siegen gegen die Moskitos aus Essen (4:3) und die Eisbären Hamm (3:1) – zwei Teams der in etwa gleichen Kragenweite wie die Rockets – positiv aus. Mehr ausgerechnet hatten sich die Verantwortlichen vom Heckenweg allerdings fraglos in Sachen Zuschauer-Resonanz. Zuletzt verloren sich gegen Essen und Tilburg jeweils nicht einmal 150 Leute auf der Tribüne. Jeder Fan, der wegbleibt, erschwert die Finanzierung des ohnehin kostenintensiven Spielbetriebs zusätzlich.