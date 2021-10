Die EG Diez-Limburg hat ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende in der Eishockey-Oberliga-Saison 2021/22 perfekt gemacht. Nach dem 4:3-Sieg in Krefeld am Freitag (wir berichteten) bezwang das Team vom Heckenweg am Sonntag in eigener Halle die Rostock Piranhas dank eines Reigens Überzahltoren im Schlussabschnitt mit 7:6 (2:2; 1:3; 4:1).