Die Entscheidung des Deutschen Eishockey-Bundes, die Abstiegsrunde in den beiden Oberliga-Staffeln erneut auszusetzen (wir berichteten), ließ die EG Diez-Limburg am Sonntagmittag beruhigt gen Thüringen fahren und schien dem Team Druck von den Schultern genommen zu haben. Bei den Black Dragons in Erfurt sah es am Sonntagnachmittag zwar lange zwar recht vielversprechend aus, letztlich ging es aber mit einer viel zu deutlich ausgefallenen 0:6 (0:0, 0:1, 0:5)-Niederlage auf die Heimreise.