Mit der Frage, ob die Runde in der Eishockey-Oberliga Nord für die auf den hinteren Rängen platzierten Mannschaften eventuell schon in Kürze beendet sein könnte, setzt sich Jan Pantkowski, Trainer der EG Diez-Limburg nicht auseinander. „Damit beschäftige ich mich nicht, weil es nur Gerüchte sind. Mein Job ist es, unsere Mannschaft auf die Play-down-Runde vorzubereiten und bis dahin so viele Punkte wie möglich zu holen.“