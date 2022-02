Eishockey-Oberliga Nord: Stellungsfehler bringen Rockets-Rumpfteam auf die Verliererstraße – EG Diez-Limburg kassiert beim 2:6 am Essener Westbahnhof die achte Niederlage in Folge – Am Dienstag geht's nach Tilburg

Als die Spieler von Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg am Sonntagabend nach dem ersten Drittel am Essener Westbahnhof in der Mannschaftskabine saßen, genossen sie ein lange Zeit vermisstes Gefühl. Erstmals seit dem 28. November lagen sie in einem Auswärtsspiel nach 20 Minuten in Führung. Auch damals waren die Rockets bei den Moskitos Essen zu Gast. Kaufen konnte sich die Mannschaft von Jan Pantkowski dafür nichts. Sie ging bei der 2:6 (1:0; 1:4; 0:2)-Niederlage zum achten Mal in Folge leer aus.