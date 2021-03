Sind für die EG Diez-Limburg aller guten Dinge drei? Zweimal endete der Versuch, in der Eishockey-Oberliga Nord eine Siegesserie hinzulegen im dritten Akt. Nach den beiden jüngsten Erfolgen gegen die Black Dragons Erfurt am Sonntag (5:4 nach Penaltyschießen) und die Hammer Eisbären am Dienstag (5:4) unternimmt die Mannschaft von Marius Riedel an diesem Freitag einen weiteren Anlauf (mindestens) neun Punkte an Stück einzufahren. Ab 20 Uhr treten die Rockets bei den Icefighters Leipzig an.