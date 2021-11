Eishockey-Oberliga Nord: Rockets wollen schnell raus aus dem Teufelskreis – EGDL am Freitag gegen die Icefighters Leipzig – Am frühen Sonntagabend geht's am Essener Westbahnhof um Big Points

Nach nur einem mickrigen Pünktchen aus den vergangenen sieben Spielen muss die EG Diez-Limburg auf der Hut sein in der Eishockey-Oberliga Nord nicht vorzeitig den Kontakt zu den Plätzen zu verlieren, die nach Ende der Doppel-Runde mit je vier Kräftemessen mit allen anderen Konkurrenten den Klassenverbleib bedeuten. Dazu ist minimum Platz zehn nötig, der gerade so den Einzug in die Pre-Play-offs bedeutet, während die dann auf den Rängen 11 bis 14 positionierten Teams im Play-Down den möglichen Absteiger ermitteln. Da aber nur ein Verein runter muss, wenn es von unten auch Bewerbungen für die dritthöchste Spielklasse gibt, belässt Vieles – wie so häufig im Eishockey – im Nebulösen.