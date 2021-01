Krefeld/Diez

Die Bäume wachsen auch für die EG Diez-Limburg nicht in den Himmel. Im Duell der Tabellennachbarn gingen die Rockets in der Krefelder Rheinlandhalle beim 5:6 (2:1, 1:3, 2:2) gegen den KEV am Ende leer aus und verpassten es in der Tabelle an den bis dahin punktgleichen Pinguinen vorbeizuziehen.