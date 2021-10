Die EG Diez-Limburg erhielt in der Eishockey-Oberliga Nord am Sonntagabend eine Lehrstunde. Beim übermächtigen Vorjahresmeister Hannover Scorpions musste das Team von der Landesgrenze eine deutliche 2:9 (0:6; 1:1; 1:2)-Niederlage quittieren und schloss das Wochenende nach dem 0:1 gegen Erfurt am Freitag in eigener Halle mit null Zählern ab.