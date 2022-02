Eishockey-Oberliga Nord: Pantkowski fordert Aggressivität – EG Diez-Limburg ist am Freitagabend in Tilburg erneut nur Außenseiter

Kaum ist der Tross des Eishockey-Oberligisten EG Diez-Limburg vom Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers in die Heimat zurückgekehrt, geht's schon wieder Richtung Niederlande: Am Freitagabend sind die Rockets ab 19 Uhr erneut im Ijssportcentrum Stappegoor zu Gast beim Serienmeister und Pokalsieger des Nachbarlandes. Nach der 2:5-Niederlage am Dienstagabend gibt es die nächste Gelegenheit, um für eine faustdicke Überraschung zu sorgen und die nun bereits seit neun Partien anhaltende Negativserie zu beenden. Am Sonntag kommt dann der Tabellenletzte Hammer Eisbären mit Ex-Rakete Kyle Brothers an die hessische Landesgrenze, dem nicht wenige Eishockeyfans rund um den Heckenweg wegen seiner Abschlussstärke einige Tränen nachweinen.