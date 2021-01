Diez

Zwei machbar erscheinende Aufgaben hat Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg am bevorstehenden Wochenende zu lösen. Am heutigen Freitagabend gastieren ab 20 Uhr zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit die Rostock Piranhas am Diezer Heckenweg, am Sonntag geht's dann erstmals in der Runde zu den Hannover Indians an den Pferdeturm.