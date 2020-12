Diez

Mit Willen, Einsatzbereitschaft, Spielfreude und einem überragenden Keeper Jan Guryca überraschte Aufsteiger EG Diez-Limburg und entführte mit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) drei wertvolle Oberliga-Punkte vom Herner Gysenberg (wir berichteten bereits). „Die Mannschaft hat das heute großartig gemacht“, lobte der erfahrene EGDL-Trainer Arno Lörsch seine Schützlinge nach dem zweiten Dreier in der Fremde. Doch nachdem das 5:3 in Krefeld zum Auftakt der Spielzeit nicht allzu sehr überraschend kam, verblüfften die Rockets am vergangenen Sonntagabend auch Intimkenner der Szene mit einer Vorstellung, die fast das Bestehen einer Reifeprüfung in der dritthöchsten Spielklasse bedeutete.