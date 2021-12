Eishockey-Oberliga Nord: Kein ausreichender Impfschutz: EGDL trennt sich von Duo – Werden die Rockets wieder Erfurts „Angstgegner“? – Sonntag kommt der amtierende Meister an den Heckenweg

Bei immerhin vier der vergangenen fünf Partien gelang es der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord zu punkten, die Rockets bleiben damit in Schlagdistanz zu den Plätzen, die nach dem geplanten Ende der Doppelrunde mit stattlichen 52 Begegnungen am Sonntag, 6. März, in der folgenden Pre-Play-off-Runde um die Qualifikation für das Viertelfinale der Play-offs kämpfen. Entscheidender Zusatz für die Kellerkinder: Wer dann mindestens Tabellenzehnter ist, der hat bereits die sportlichen Voraussetzungen erfüllt, auch in der nächsten Runde zum Kreis der Oberligisten gehören zu dürfen.