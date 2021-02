Plus Diez

Eishockey-Oberliga Nord: Hamm-Spiel fällt wegen Corona aus – Kurzfristige Absage am Mittwochnachmittag überrascht die EGDL

Die Corona-Pandemie hat in der Eishockey-Oberliga Nord für einen weiteren kurzfristigen Spielausfall gesorgt. Das zunächst von Dienstag auf Mittwoch verschobene Kräftemessen der EG Diez-Limburg mit den Eisbären aus Hamm musste abgesagt werden, das erste Kräftemessen der beiden Aufsteiger in dieser Saison. Am Dienstagmittag erreichte die Westfalen die schlechte Nachricht, dass es einen positiven Corona-Befund in ihrer Mannschaft gebe und die Partie am Heckenweg daher nicht ausgetragen werden könne.