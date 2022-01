Eishockey-Oberliga Nord: Hängepartie und Auszeit – Zukunft von EGDL-Stammkeeper Jan Guryca bleibt ungewiss – Abschiedsgerüchte auch um Kevin Lavallee

Die Personalie Jan Guryca hat in den zurückliegenden Tagen für viele Fragezeichen bei der EG Diez-Limburg gesorgt. Der Torhüter des Eishockey-Oberligisten fehlte in den drei Partien gegen die Saale Bulls Halle (4:8), den Herner EV (4:8) sowie die Hannover Indians (1:5) und wurde dabei durch Louis Busch beziehungsweise Tim Stenger vertreten. „Jan fehlte krankheitsbedingt“, versuchte EGDL-Vorstandsmitglied Michael Schmidt das Thema kleinzuhalten. Zu dieser vermeintlichen Begründung passte jedoch nicht, dass Guryca in den letzten Tagen des Jahres 2021 aufgrund eines Bad Nauheimer Torhüter-Engpasses bei seinem Ex-Verein in der Wetterau mittrainierte.