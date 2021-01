Eishockey-Oberliga Nord: Formstarke EGDL kann am Dienstagabend die Krefelder überflügeln

Diez

Der Aufwärtstrend der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord lässt sich schon anhand der nackten Zahlen ablesen. Mit dem Achtungserfolg gegen die Hannover Scorpions am 28. Dezember, als die Rockets einen 0:3-Rückstand egalisierten und von den Niedersachsen erst in der Verlängerung bezwungen wurden, zeigte die Formkurve der Schützlinge von Trainer Arno Lörsch kontinuierlich nach oben. Fünf der folgenden sieben Partien entschieden die Puckjäger um Kapitän Kevin Lavallee seitdem zu ihren Gunsten – was für ein furioser Zwischenspurt des personell in der Zwischenzeit mit Marc Zajic, Kyle Brothers und Dominik Patocka verstärkten Teams. Niederlagen gab es seitdem nur gegen die beiden Spitzenmannschaften Herner EV (5:6) und die 3:13-Abreibung beim Primus.