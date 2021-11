Hamburg im Doppelpack: Die Rockets treffen am anstehenden Wochenende gleich zwei Mal auf die Crocodiles aus Hamburg. Zunächst reist die EG Diez-Limburg am Freitag in die Hansestadt, Spielbeginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag gibt es dann bereits das prompte Wiedersehen am Diezer Heckenweg, das erste Bully eröffnet um 18.30 Uhr diese Partie.