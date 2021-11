Die Niederlagen-Serie der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord setzt sich fort. Die Rockets unterlagen am Dienstagabend dem Tabellenführer Tilburg Trappers vor lediglich 133 Zuschauern am Heckenweg mit 1:4 (0:1; 0:2; 1:1) und gingen bereits zum fünften Mal hintereinander leer aus.