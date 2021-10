Zweites Punktspiel, zweite Niederlage: Die EG Diez-Limburg verlor bei ihrem Auswärts-Debüt der Saison in der Eishockey-Oberliga Nord bei den hoch gehandelten Icefighters aus Leipzig mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) und muss weiter auf das erste Erfolgserlebnis de Runde in der dritthöchsten Spielklasse warten. Den nächsten Anlauf nehmen die Mannen vom Heckenweg am Sonntag ab 18.30 Uhr vor eigenem Publikum gegen Aufsteiger Moskitos Essen.