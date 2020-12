Herne/Diez

Keine Lust den braven Punktelieferanten zu spielen hatte die EG Diez-Limburg am Sonntagabend, als sie die Serie des Erfolg verwöhnten Herner EV in der Eishockey-Oberliga Nord stoppte. Der Aufsteiger setzte sich im Geisterspiel am Gysenberg mit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) durch und bewies mit einer überaus engagierten Vorstellung, dass er in der Liga angekommen ist und auch hoch gehandelten Kontrahenten weh tun kann.