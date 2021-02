Gerade einmal knapp zehn Tage ist es her, dass die EG Diez-Limburg gegen die Crocodiles Hamburg und die Icefighters Leipzig erstmals in der Eishockey-Oberliga Nord ein Wochenende mit der maximalen Punktausbeute abschloss. Demnächst kommt es zum nächsten Kräftemessen mit den Konkurrenten aus der Hanse- und der Messestadt. Die Krokodile kreuzen am Freitagabend am Heckenweg auf, in der sächsischen Metropole müssen die Rockets dann am späten Sonntagnachmittag ab 17 Uhr Farbe bekennen.