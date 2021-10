Eishockey-Oberliga Nord: EGDL steht vor richtungsweisenden Partien – In Krefeld und gegen Rostock geht es gegen zwei unmittelbare Konkurrenten um die Pre-Play-off-Plätze

Zwei Spiele mit richtungsweisendem Charakter stehen an diesem Wochenende für die EG Diez-Limburg in der Nord-Gruppe der Eishockey-Oberliga auf dem Programm. Die Rockets reisen am Freitag (19.30 Uhr) zu den „jungen Wilden“ des Krefelder EV und treffen am frühen Sonntagabend ab 18.30 Uhr am heimischen Heckenweg auf die Rostock Piranhas. Zwei Spiele, in denen es bereits in der Frühphase des ersten Saisonabschnitts im Kampf um die begehrten Pre-Play-off-Plätze extrem wichtig wäre zu punkten, um nicht in eine Negativspirale und unruhiges Fahrwasser zu geraten. Das Motto bei den passionierten Puckjägern von der hessischen Landesgrenze muss lauten: nicht zu sehr auf die anderen schauen, sondern sich um die Dinge kümmern, die man selbst auf der Kelle hat.