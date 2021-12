Plus Diez

Eishockey-Oberliga Nord: EGDL spielt Freitag nicht in Tilburg – Partie wird wegen Corona auf 15. Februar verlegt

Aufgrund aktuell verschärfter Coronabestimmungen in den Niederlanden, die den dortigen Vereinen derzeit und bis auf Weiteres lediglich „Geisterspiele“ ermöglichen, haben die Tilburg Trappers bei ihren deutschen Konkurrenten in der Eishockey-Oberliga Nord darum gebeten, ihre Heimspiele zu verlegen. „Alle Vereine haben Verständnis gezeigt, auch für uns war das selbstverständlich, dass wir ihnen entgegen kommen“, erklärte Arno Lörsch, der Sportliche Leiter der EG Diez-Limburg, warum die Rockets sich am Freitagmittag nicht zum Tripp in Richtung des benachbarten Königreichs aufmachen, sondern statt dessen eine Trainingseinheit am heimischen Heckenweg absolvieren. Die Partie soll am Dienstag, 15. Februar 2022, 20 Uhr, nachgeholt werden.