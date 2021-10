Ein Heimspiel gegen Niederländer, ein Auswärtsspiel im westfälischen Hamm – auf die EG Diez-Limburg warten in der Eishockey-Oberliga Nord an diesem Wochenende zwei unterschiedliche Aufgaben. Rockets-Cheftrainer Jeffrey van Iersel trifft beim Heimspiel gegen die Tilburg Trappers (Freitag, 20 Uhr) auf seine sportliche Vergangenheit, am Sonntag ist der EGDL-Tross dann bei den Eisbären in Hamm zu Gast (18.30 Uhr).