Diez

Viel mehr von der Sorte „Klein gegen Groß“ geht wohl kaum: Die EG Diez-Limburg steht in der Nord-Gruppe der Eishockey-Oberliga vor einem Hammer-Wochenende: Am Freitagabend geht's ab 20 Uhr in der Eissporthalle am Heckenweg erneut gegen den Tabellenzweiten Herner EV, ehe dann am Sonntag ab 18.30 Uhr die nächste hohe Hürde bei Spitzenreiter Scorpions Hannover zu überspringen ist.