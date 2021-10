Eishockey-Oberliga Nord: EGDL glänzt beim wertvollen 4:3-Erfolg beim Krefelder Talentschuppen im Angriff mit gnadenloser Effektivität

Siege gegen direkte Konkurrenz um einen Platz in den Pre-Play-Offs sind besonders wertvoll. Das hatten die Akteure der EG Diez-Limburg am Freitagabend verinnerlicht und brachten in der Eishockey-Oberliga Nord mit dem knappen 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) drei eminent wichtige Zähler vom Talentschuppen der Krefelder Pinguine mit in die Heimat. Mit großer taktischer Disziplin und einer lange nicht gesehenen hohen Effektivität in vorderster Linie verdienten sich die Rockets den dritten Erfolg der noch jungen Runde redlich.