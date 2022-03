Eishockey-Oberliga Nord: EGDL fährt erneut tor- und punktlos heim – Nach einer über weite Strecken ordentlichen Leistung setzt es ein 0:4 bei den Hannover Indians

Ein Déjà-vu erlebte die EG Diez-Limburg am Freitagabend am Pferdeturm in Hannover: Die noch um Hauptrunden-Platz vier kämpfenden Indians setzten sich nach lange torloser Partie dann doch noch deutlich mit 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) gegen den Gast von der Lahn durch. Wie unlängst beim 0:6 in Erfurt hielten die Rockets über weite Strecken zwar ordentlich mit, ließen es aber im Angriff erneut an der nötigen Durchschlagskraft vermissen. Die Macher des Klubs vom Heckenweg bekamen einmal mehr vor Augen geführt, dass es ohne Knipser und überragende Importkräfte schwer ist, in dr dritthöchsten Klasse die nötigen Punkte zu holen.