Eishockey-Oberliga Nord: EGDL beendet ihre lange Niederlagenserie mit 5:4-Erfolg nach Verlängerung in Hamm – Verantwortliche in der Ligenleitung beraten über Aussetzung der Play-down-Runde

Die noch ausstehenden Hauptrundenbegegnungen der EG Diez-Limburg und der Hammer Eisbären in der Eishockey-Oberliga Nord könnten nur noch von statistischem Wert sein und zu Spielen um die „Goldene Ananas“ werden. Während der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in Absprache mit den Vereinen den Rahmenkalender bereits gestreckt und drei Nachholtermine geschafften hat, steht noch nicht fest, ob die Mannschaften unterhalb von Platz zehn – und dazu zählen die EGDL (13.) sowie die Hammer (14.) – nach dem Abschluss der Hauptrunde auch tatsächlich die vorgesehene Play-down-Runde absolvieren müssen. „Wir befinden uns noch in Beratungen und werden zeitnah eine Entscheidung bekannt geben“, erklärte Ligaleiter Markus Schubert.