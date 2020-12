Diez

Das Auftaktprogramm der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord mit den Partien beim Krefelder Nachwuchs und gegen den Herforder EV war nicht nur auf dem Papier machbar. Die Punktausbeute mit drei Zählern gegen Widersacher auf Augenhöhe ist zwar nicht sonderlich berauschend, aber doch fürs Erste in der Findungsphase annehmbar. In einer neuen Liga anzukommen ist eben doch nicht ganz so einfach wie es sich der Fan so vorstellen und wünschen mag. „Realistisch betrachtet haben wir einen möglichen vierten oder fünften Punkt verschenkt“, bewertet Trainer Arno Lörsch die bisherigen beiden Auftritte seines Teams.