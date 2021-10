Diese beiden Spiele haben es wahrlich in sich: Die EG Diez-Limburg steht in der Nord-Gruppe der Eishockey-Oberliga vor einem Wochenende mit zwei überaus spannenden Aufgaben. Am Freitagabend treffen die Rockets ab 20 Uhr am heimischen Heckenweg auf den punktgleichen Tabellennachbarn Black Dragons Erfurt, zwei Tage später ist die EGDL ab 19 Uhr in der niedersächsischen Landeshauptstadt beim Meisterschaftsfavoriten Hannover Scorpions zu Gast (19 Uhr).