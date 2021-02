Erfurt/Diez

Die EG Diez-Limburg hat sich für einen couragierten Auftritt bei den sich zuletzt wegen Quarantäne pausierenden Black Dragons in Erfurt mit drei Punkten belohnt: Die Rockets gewannen in der thüringischen Landeshauptstadt mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Es war für den Aufsteiger bereits zum vierten Mal in dieser Saison, dass die maximale Punktausbeute von fremdem Eis mit an den Heckenweg gebracht werden konnte.