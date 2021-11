46 Stunden nach der 5:7-Niederlage in der Hansestadt (wir berichteten aktuell) zog die EG Diez-Limburg auch im „Rückspiel“ der Eishockey-Oberliga Nord den Kürzeren gegen die Crocodiles Hamburg. Am Sonntagabend nahmen die Norddeutschen beim 5:4 (1:4, 2:1, 1:0) auch am Heckenweg die drei Punkte mit und fügten den Rockets die vierte Niederlage hintereinander zu.