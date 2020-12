Diez/Limburg

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, jetzt steht auch der Saisonstart fest: Die EG Diez-Limburg, Aufsteiger in die Eishockey-Oberliga Nord, bestreitet am 6. November Ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Liga. Der Deutsche Eishockey-Bund, unter dessen Regie die Oberliga steht, hat dieses Datum als Saisonstart für die dritthöchste Klasse festgelegt.