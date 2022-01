Die EG Diez-Limburg hat ihr sechstes Spiel in Folge in der Eishockey-Oberliga Nord verloren. Gegen den Tabellenführer Saale Bulls Halle zeigte das Team von Trainer Jan Pantkowski eine ordentliche Leistung, musste den Gästen aber trotzdem zum verdienten 4:0 (0:0; 2:0; 2:0)-Auswärtssieg gratulieren. „Wir waren in der defensive Zone insgesamt zu passiv und schauten zu häufig nur auf die Scheibe. Die Mannschaft hat gekämpft, aber es hat nicht gereicht“, sagte EGDL-Trainer Jan Pantkowski.