Mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung kehrte die EG Diez-Limburg am Freitagabend vom Kellerduell der Eishockey-Oberliga vom Krefelder EV an die Lahn zurück. Neben dem Verlust der Punkte schmerzte vor allem der verletzungsbedingte Ausfall von Neuzugang Kevin Loppatto, der mit einer Fleischwunde zur Behandlung in ein Krankenhaus musste und wohl länger ausfallen wird.