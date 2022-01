Eishockey-Oberliga: Freikarten-Aktion lockt 534 Fans in die Halle – EG Diez-Limburg fehlt bei 1:4-Heimniederlage gegen Piranhas Rostock im Angriff mal wieder ein eiskalter Vollstrecker

Endlich herrschte wieder einmal prächtige Stimmung am Diezer Heckenweg. Eine Freikarten-Aktion eines Sponsors nahmen am Sonntagabend rund 530 Fans dankend an und sorgten für ein gewisses Flair, was die Puckjäger trägt. Die besondere Atmosphäre brachte aber nicht den erhofften Schub für die EG Diez-Limburg, die sich den Piranhas aus Rostock letztlich mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) geschlagen geben musste. Ein Platz in der Pre-Play-off-Runde rückt damit für den Vorjahres-Aufsteiger von der Lahn in immer weitere Ferne. Denn den dafür mindestens benötigte zehnten Rang nehmen ausgerechnet ihre Bezwinger aus Rostock ein, die bereits zwölf Zähler mehr gesammelt haben.