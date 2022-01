Eishockey-Oberliga: Eine Frage des Selbstvertrauens – EGDL kassiert unter ihrem neuen Trainer Jan Pantkowski ein 1:6 gegen die Moskitos aus Essen

Die ersten Worte von Frank Petrozza galten seinem Nach-Nach-Nach-Nachfolger auf der Bank der EG Diez-Limburg: „Willkommen in der Oberliga“, richtete der Italo-Kanadier, der die Rockets in der Saison 2019/20 ins Endspiel der Regionalliga führte und vor 14 Jahren selbst für ein paar Monate am Hecken auf Torejagd ging, Grüße an den neuen Mann auf der Bank der EGDL. Jan Pantkowski wurde am Montagabend nach dem Rücktritt von Jeffrey van Iersel als neuer Trainer des Eishockey-Oberligisten vorgestellt, ein Willkommensgeschenk hatten Petrozzas Essener Moskitos nur einen Tag später jedoch nicht vorgesehen für den 29-Jährigen. Die Stechmücken entführten beim 6:1 (2:0; 2:1; 2:0)-Sieg drei wichtige Punkte von der Lahn im Kampf um die Pre-Play-offs der Top-Zehn.