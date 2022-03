Eishockey-Oberliga: EGDL sagt in Hamburg „tschüss“ – Rockets beenden bescheidende Saison mit 2:5-Niederlage

In Hamburg sagt man beim Auseinandergehen bekanntlich „Tschüss“ – da wollte es Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg nicht anders handhaben und verabschiedete sich mit einer 2:5 (0:1, 1:1, 0:1)-Niederlage aus ihrer zweiten Saison in der immerhin dritthöchsten Spielklasse, die all denen, die es mit den Rockets halten, als eine äußerst bescheidene Runde in Erinnerung bleiben wird. Nur sieben Siege, einige positive wie negativ ausgegangene Verlängerungen und Niederlagen, die dem immer spärlicher gewordenen Anhang an die Nieren gingen: Die Verantwortlichen werden bei einer eingehenden Analyse der vergangenen Monate abwägen müssen, ob unter den gegebenen finanziellen Möglichkeiten und dem mangelnden Interesse der Sportfans der Region ein Verbleib an der Schnittstelle zwischen Profi-Eishockey und dem ambitionierten Hobbybereich tatsächlich Sinn macht und mittelfristig zu stemmen sein wird.