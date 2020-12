Diez

In der dritthöchsten Liga gehen die Rockets der EG Diez-Limburg ab kommendem Freitag auf Torejagd. Statt Neuwied, Dinslaken oder Ratingen geht es nunmehr zu Punktspielen unter anderem bis an die Ost- und Nordsee – bis nach Rostock und Hamburg. Nicht nur in sportlicher Hinsicht bedeutet dies einen Quantensprung für das Team von Trainer Arno Lörsch, der nach dem Abgang von Frank Petrozza nach Essen den Job des Sportdirektors mit dem des Trainers tauschte. Statt im Büro zu sitzen und sich überwiegend um Management-Aufgaben zu kümmern, hat der frühere Neuwieder wieder Kufen unter den Füßen, um seine Schützlinge auf dem Eis anzuleiten.